Poptähti Britney Spearsin holhoustaistelu huolettaa maailmaa – vastaavaa sotkua ei Suomessa nähdä selvästä syystä

Poptähti Britney Spearsin huomiota herättänyt holhoustaistelu on huolestuttanut faneja ympäri maailmaa.

Poptähden isä James Spears, joka tunnetaan myös Jamiena, on ollut vastuussa 39-vuotiaan tyttärensä taloudesta ja yksityiselämästä 13 vuoden ajan.

Britney Spearsille määrättiin holhooja vuonna 2008, kun hän oli kärsinyt edellisenä vuonna pahasta henkisestä romahduksesta. Spears on syyttänyt jo pidemmän aikaa isäänsä holhousaseman väärinkäytöstä, ja myös Spearsin fanit ovat ilmaisseet julkisesti tukensa tähdelle.

– Me mielellään puhumme edunvalvonnasta holhouksen sijaan. Meillä on edunvalvoja ja päämies, tämä on se iso ero, digi- ja väestötietoviraston holhoustoimen yksikön johtaja Tom Marsti tarkentaa.