Poliisi varoittaa: Varkaat ovat tunkeutuneet koteihin asukkaiden ollessa paikalla – tapauksia useilla paikkakunnilla

Poliisin tietoon on tullut lyhyen ajan sisällä tullut ainakin viisi tapausta, jossa mies ja nainen ovat tuppautuneet iäkkään henkilön kotiin jollain verukkeella. Poliisi kertoo ilmiöstä tiedotteessaan.

Varkaiden mukaan on lähtenyt ainakin pankkikortteja ja käteistä rahaa.

Kaksikon tapana on ollut saapua ovelle pyytämättä ja kertoa jokin peitetarina. Poliisin mukaan kaksikko on esimerkiksi väittänyt myyvänsä patalappuja tai muita käsitöitä.

– Välillä syynä on ollut myös diabetes, jonka tiimoilta on pyydetty saada voileipää huonon olon parantamiseksi. Tekosyynä on käytetty myös haastattelua, jonka mies ja nainen väitettyinä terveydenhoitoalan opiskelijoina haluaisivat tehdä, poliisi listaa tiedotteessaan.