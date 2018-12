Poliisikoiran ohjaaminen on työ, harrastus ja elämäntapa – "Minulle ei ole vieläkään selvää kuvaa siitä, mihin kaikkeen se hajuaisti kykenee"

– Tämä on harrastus, elämäntapa ja työ samalla, hän kuvailee työtä poliisikoiran ohjaajana.

Ohjaajana hän myös kouluttaa koiransa ja tekee sen kanssa töitä. Jatkuva yhteys koiran kanssa on myös työn mielekkyyden lähde.

– Se, että koirasta on apua poliisilla, ja voin koiran avulla auttaa poliisitoimenpiteissä, se on minun juttuni, hän sanoo.

Vaikka jatkuva elämä koiran kanssa tuokin työhön mielekkyyttä, se on samanaikaisesti sen haaste. Työkaveri kulkee mukana jatkuvasti.

Koiran vainu yllättää yhä



Koira oppii kertomaan löydöstään

Poliisikoiraa koulutetaan eri tehtävissä kärsivällisesti. Tärkeintä on opettaa koiralle, että tehtävä on erittäin kannattavaa ja mielekästä. Koiran pitää esimerkiksi oppia siihen, että kadonneen löytäminen on hauskaa, ja siitä seuraa palkkio.