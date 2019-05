Poliisi vei pariskunnan 3-vuotiaan pojan – väitti huoltajuuspapereita vilpillisiksi ja syytti kidnappausyrityksestä: "Emme voineet tehdä mitään, he tekivät ihmismuurin ympärillemme"

Ei etsintälupaa eikä virkamerkkejä



Orpokodin henkilökunta häiriköi



– He tulivat kotimme portille ja sanoivat haluavansa nähdä pojan. Minulle kerrottiin heidän käyneen aina välillä, kun en ollut kotona. Heidän valkoinen pakettiautonsa tukki pihatiemme, eivätkä he suostuneet lähtemään. Ilmoitin asiasta poliisille ja jouduimme hakemaan lähestymiskieltoa, Daisy Mazzoncini kertoo.

Tarkoitus viedä poika lääkärin hoitoon Amerikkaan



– Mietin vain, että hän on ihan yksin, eikä hän ymmärrä missä äiti ja isä ovat. Hän on joutunut kokemaan elämässään jo niin paljon ja me olemme ainoa vanhemmat, jotka hänellä on koskaan ollut, Daisy Mazzoncini kertoo itkien.