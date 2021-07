Poliisi tutkii luvattomia tunkeutumisia Helsinki-Vantaan lentokentälle

Poliisi kertoo tutkivansa muutamia tapauksia, joissa Helsinki-Vantaan lentoaseman alueelle on tunkeuduttu luvatta.

– Haluamme muistuttaa ihmisiä siitä, että lentoasema on turvavalvottu alue, joka on aidattu hyvästä syystä. Aitojen toiselle puolelle meneminen ilman lupaa on rikos, painottaa Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen lentoaseman vastuukomisario Harri Vihola.