Poliisi tehnyt useita etsintöjä moottoripyöräkerhojen tiloihin – löysi huumeita, aseita ja räjähteitä

Poliisi on tehnyt etsintöjä muun muassa keväällä Red Roots MC:n vuokraamassa tilassa, joka on esitutkinnassa saatujen tietojen perusteella tällä hetkellä Hells Angels MC:n käytössä, koska Red Roots MC on lopettanut toimintansa elokuun alussa. Tämän lisäksi etsintöjä on tehty muualla, esimerkiksi moottoripyöräkerho Hells Angels MC Carelian kerhotiloissa Lappeenrannassa.