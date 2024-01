Poliisi pyytää havaintoja Kärkölän vesitornin palosta

Hämeen poliisi jatkaa Kärkölässä torstaiaamuna palaneen vesitornin palon tutkintaa. Tutkintanimikkeenä on törkeä tuhotyö, koska teko on kohdistunut yhteiskunnan toiminnolle tärkeään tekniseen rakenteeseen ja palveluun. Tapahtumapaikan rikosteknisessä tutkinnassa on kiinnitettävä erityishuomio työturvallisuuteen, joten se on poliisin mukaan erittäin haastavaa ja aikaa vievää.