Poliisi pyytää havaintoja Helsingissä sattuneesta tulipalosta – syynä todennäköisesti ilotulite

Helsingin poliisi tutkii epäiltyä tuhotyötä, joka tapahtui Helsingin Vesalassa keskiviikkona 1. tammikuuta.

Palossa vaurioituivat poliisin mukaan rivitaloyhtiön huoltorakennus ja jätekatos. Lisäksi useaan autoon tuli vaurioita. Poliisin mukaan rakennusten ja autojen vahingot ovat huomattavia.

Tulipalo tapahtui osoitteessa Uittamontie 4 ja se syttyi noin yhden aikaan yöllä.

Tutkinnanjohtaja Crista Granroth pitää hyvin todennäköisenä, että palo olisi lähtenyt ilotulitteesta. Tähän viittaa hänen mukaansa palon syttymistapa.

– Palonsyyntutkinnassa on tullut esille, että palo on lähtenyt voimakkaasti ja on kuulunut voimakas pamaus, Granroth sanoi STT:lle.

Poliisi pyytää kaikki silminnäkijähavainnot ja muut tiedot numeroon 040 822 1645 (kello 8–16) tai sähköpostitse osoitteeseen yleisvaaralliset.helsinki@poliisi.fi.

Juttua täydennetty 7.1.2025 kello 12.33 tutkinnanjohtajan kommenteilla.