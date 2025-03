Poliisi pyytää apua Helsingissä merestä löytyneen ruumiin tunnistamisessa

Helsingin Uunisaaren rannasta on löytynyt kuollut mies.

Poliisi sai tiedon Helsingin Uunisaaren rannasta löytyneestä vainajasta tiistaina 25.3. Vainajan henkilöllisyys ei ole toistaiseksi poliisin tiedossa, ja poliisi pyytää yleisöltä vihjeitä vainajan tunnistamiseksi.

Helsingin poliisi kertoo tiedotteessa epäilevänsä henkilön olleen kuolleena korkeintaan jotain viikkoja. Asiassa ei epäillä rikosta.

Vainaja on 173 cm pitkä mies. Vainaja on tummaihoinen, ja hänellä on musta kihara tukka sekä parta ja viikset. Vainajan epäillään olevan noin 20–25-vuotias. Miehellä oli löytöhetkellä päällä musta takki, mustat collegehousut ja musta huppari.

Kaikki tiedot kuolleen henkilöllisyydestä pyydetään ilmoittamaan numeroon 0295 476 147.