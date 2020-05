Poliisi pidätti naisen väkivaltaisesti New Yorkin metrossa oman lapsen silmien edessä – ei suostunut kasvomaskin käyttöön

Viime aikoina New Yorkin poliisia on arvosteltu liian rajuista otteistaan taistelussa koronavirusta vastaan.

Vastajulkaistulla videolla näkyy, kuinka nuori nainen on matkalla metroon pienen lapsensa kanssa. Naisella on kasvomaski kaulallaan, mutta se ei suojaa oikeaoppisesti hänen kasvojaan. Poliisit menevät naisen luokse huomauttamaan asiasta ja yhtäkkiä tilanne riistäytyy käsistä.

– Näin ei olisi pitänyt käydä. Tämä ei vastaa arvojamme, kommentoi New Yorkin pormestari Bill de Blasio tapahtunutta uutiskanava CNN:lle.

Poliisi sanoo pidätyksen olevan täysin naisen oma vika

– Poliisit ovat saaneet koulutuksen näihin tapauksiin. Joten odotan, että he osaisivat pitää pään kylmänä tällaisissa tilanteissa. Jos joku ei halua käyttää maskia, niin asia selvä. Hän päättää sitten itse vaarantaa henkensä, kommentoi Corey Pegueson tapausta.

New Yorkin poliisi on joutunut viime aikoina rajun kritiikin kohteeksi, sillä koronasääntöjen valvonta on ollut kova otteista ja kohdistunut enimmäkseen värillisiin. Poliisin omat tilastot osoittavat, että jopa 80 prosenttia koronaan liittyvistä pidätyksistä kohdistuu afroamerikkalaisiin tai latinoihin.