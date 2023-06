Poliisi pidätti Manchester United -fanin – paidassa järkyttävä viesti

Manchester United kärsi FA Cupin loppuottelussa 1-2-tappion paikallisvastustaja Manchester Citylle. Suuren kohun aiheutti Lontoon Wembleyn stadionilla bongattu kannattaja, joka oli painattanut pelipaitaansa numeron 97 ja tekstin "Not enough" (Ei tarpeeksi).

Paidan tulkittiin loukkaavan niitä 97:ää Liverpool-kannattajaa, jotka menehtyivät Hillsborough'n katsomo-onnettomuudessa vuonna 1989. Liverpoolin kotistadionilla Anfieldillä on vuosien saatossa nähty lippuja, joihin on painettu teksti "Justice for the 97" (Oikeutta niille 97:lle).