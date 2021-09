Poliisi Niuvanniemen sairaalakarkurin tilanteesta: "Vaarallisuusarvio ei ole muuttunut"

Komisario Sami Joutjärvi Itä-Suomen poliisista kertoi eilen alkuillasta, että etsittävä nainen on syyllistynyt vakavaan rikokseen ja hänelle oltiin Niuvanniemessä tekemässä mielentila-arviota.

– Me emme hänen terveydentilaansa täysin tunne, ja siksi hänet pitäisi takaisin mahdollisimman äkkiä takaisin saada. En usko, että hänestä on akuuttia vaaraa sivullisille, mutta mitä kauemmin hän on poissa hoidosta, sen huonommaksi hänen terveydentilansa muodostuu, Joutjärvi kertoi eilen.