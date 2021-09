Niuvanniemen psykiatrisesta sairaalasta paennut nainen yhä karkuteillä – näin poliisi kommentoi yön etsintöjä

Poliisi sai aiemmin illalla joitakin havaintoilmoituksia naisesta, joita on yön aikana tarkistettu.

– Hän on toistaiseksi karussa ja etsinnässä, Virolainen kommentoi puoli kahdeksan aikaan aamulla.

Nainen karkasi Niuvanniemen sairaalasta eilen kello 12.38. Poliisi on suorittanut yöllä tarkistuksia sairaalan lähistöllä.

Poliisi tehnyt yöllä tarkastuksia

Poliisi on Virolaisen mukaan tehnyt "tiettyjä tarkistuksia" Niuvanniemen sairaalan lähialueella.

Poliisi kertoi jo eilen olevan mahdollista, että nainen on liikkunut esimerkiksi Etelä-Suomen suuntaan.

– Meillä ei ole tällä hetkellä tietoa, missä hän on liikkunut tai voisi tällä hetkellä olla. Karkaamisesta on jo niin pitkä aika, että hän on pystynyt liikkumaan jo koko Suomen alueella. Sillä tavalla ei voi spekuloida, onko hän lähellä vai kaukana, Virolainen kertoo.