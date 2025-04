Poliisi kaipaa vihjeitä autojen sarjahajottajista Tampereella

Sisä-Suomen poliisi tutkii Tampereella Lielahden alueella useisiin ajoneuvoihin kohdistuneita varkauksia ja varkauden yrityksiä.

Poliisin tämän hetkisen tiedon mukaan kahdeksaatoista eri ajoneuvoa on vahingoitettu. Ainakin yhdestä ajoneuvosta on anastettu omaisuutta.

Teot ovat tapahtuneet perjantain ja lauantain välisenä yönä 18.–19. huhtikuuta. Poliisin mukaan ajoneuvoista on rikottu muun muassa peilejä ja ikkunoita. Osa kohteeksi joutuneista ajoneuvoista on ollut Isoniemenkadulla ja Vähäniemenkadulla, mutta tekijät ovat saattaneet toimia myös muualla Lielahden ja Pohtolan alueella.



Poliisi kertoo ottaneensa kiinni kaksi henkilöä teoista epäiltynä. Toinen epäillyistä on 15-vuotias ja toinen 19-vuotias. Molemmat epäillyt ovat tamperelaisia. Poliisi otti tekijät kiinni lauantain 19.4. vastaisena yönä tapahtumapaikan läheisyydestä, kun sivullinen ilmoitti asiasta hätäkeskukseen.

Poliisi kaipaa edelleen vihjeitä tapauksesta. Tapaukseen liittyvät havainnot ja vihjeet pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.sisa-suomi@poliisi.fi.