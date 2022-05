Poliisi etsii Vihdissä kadonnutta 62-vuotiasta naista, jolla on koira mukana

Poliisin mukaan nainen on nähty viimeksi eilen perjantaina kello 19.30 aikaan valtatie 25:n varrella grillikahvio Seisakin ja Myllylammen välillä koiran kanssa kävelemässä. Tänään lauantaina hänen puhelimensa on paikantunut Veikkolan alueelle, poliisi kertoo tviitissä.

Poliisin mukaan nainen on pitkä ja hoikka ja hänellä on lyhyet vaaleat hiukset. Yllään naisella on kirkkaan turkoosi takki. Naisella mukana oleva koira on rodultaan saksanpaimenkoira. Se on suurikokoinen, ja poliisin mukaan vyöllä kiinni naisessa.