Poliisi etsii Vantaalla kadonnutta 8-vuotiasta tyttöä

Vantaalla kadonnut 8-vuotias tyttö 31.8.2025
Poliisi
Julkaistu 31.08.2025 06:10
Kaikki havainnot kadonneesta pyydetään yleiseen hätänumeroon 112.

Poliisi etsii Vantaan Vaskipellosta kadonnutta 8-vuotiasta tyttöä. 

Poliisi kertoo, että tytöllä on yllään mustat housut, violetti huppari sekä pinkit kumisaappaat, joissa on karvareunus. Hänellä on mukanaan pinkki Björn Borg -merkkinen reppu. Kadonnut on noin 130 cm pitkä. Hän on ruumiinrakenteeltaan hoikka ja hänellä on ruskeat, pitkät hiukset.

Tyttö liikkuu yleensä Kaivokselan tai Myyrmäen alueella, mutta hän voi liikkua myös laajemmalla alueella.

Poliisi pyytää kaikki havainnot kadonneesta yleiseen hätänumeroon 112.

