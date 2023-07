Poliisi etsii Utsjoella vaelluksella kadonnutta 22-vuotiasta miestä

Poliisin mukaan mies on lähtenyt Utsjoen Skalluvaaran poronerotuspaikalta vaeltamaan jalan. Hä on mahdollisesti pyrkinyt kohti Keskimmäistä Riekkojärveä.

Kadonnut mies on ruumirakenteeltaan hoikka ja hänellä on lyhyet hiukset. Mies on 186 senttimetriä pitkä.