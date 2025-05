Oletko nähnyt häntä? Iäkäs mies kateissa Halikossa

Kateissa olevaa iäkästä miestä etsitään Halikossa, kertoo poliisi.

Sunnuntaiaamuna lähetetyssä tiedotteessa kerrotaan, että 75-vuotias mies poistui kotoaan Salon Halikosta puolen yön jälkeen eikä häntä ole tavoitettu sen jälkeen.

Poliisi antaa miehestä tuntomerkkejä: Hänellä on yllään mustat collegehousut ja tummansininen verkkatakki, jonka yläosassa on keltainen ja punainen raita. Miehellä on tummat talvilenkkarit. Hänellä saattaa olla päässään lippalakki.

Kuva kadonneesta.Poliisi

Mies on hyväkuntoinen, mutta ei välttämättä löydä kotiin.

Mahdolliset havainnot voi ilmoittaa hätäkeskukseen numeroon 112.