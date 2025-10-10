Itä-Suomen poliisi pyytää havaintoja Mäntyharjussa Etelä-Savossa kadonneesta miehestä.
Toistaiseksi viimeiset havainnot miehestä on tehty Kuomiokoski–Mäntyharju–Ristiina-alueella maanantaina noin kello 17–18.
Kadonneen tuntomerkit
- Mies on hoikkarakenteinen ja 180 senttiä pitkä.
- Miehellä on tatuointeja kaulassa, kasvoissa sekä oikeassa kädessä.
- Vaatetuksesta ei ole tietoa.
Mahdolliset havainnot tuntomerkkeihin sopivasta henkilöstä pyydetään ilmoittamaan Itä-Suomen poliisin vihjepuhelimeen 0295 415 232 tai vihjesähköpostiin vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi.
