Poikkeuksellinen tilanne NHL:ssä – tätä ei ole nähty vuosikymmeniin

Toronto Maple Leafs on aloittanut NHL:n pudotuspelit poikkeuksellisen väkevästi. Se voitti Ottawan jo toisen kerran, eikä vastaavaa starttia ole nähty yli 20 vuoteen.

Herkulliseen paikallissarjaan kotiedulla lähtenyt Toronto siirtyi yöllä otteluvoitoissa jo 2–0-johtoon, kun se kellisti Ottawan nyt jatkoerässä maalein 3–2. Ratkaisusta vastasi jatkoerän neljännellä minuutilla Max Domi.

Nähty pudotuspeliavaus ei ole arkista herkkua NHL:n krooniselta alisuorittajalta. NHL:n viestintäosasto riensi kertomaan, että Maple Leafs on voittanut kaksi ensimmäistä pudotuspeliotteluaan viimeksi keväällä 2002, eli 23 vuotta sitten.

Toronto on voittanut NHL:n mestaruuden viimeksi vuonna 1967. Sen jälkeen seuralla on jäänyt enemmän tai vähemmän piippuun. Vuoden 2004 jälkeen joukkue on voittanut tasan yhden pudotuspelisarjan.