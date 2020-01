Poikkeuksellinen protesti käynnissä – hätääntyneet tarhaajat yrittävät estää siitoskettujen viennin Kiinaan: "Suomalainen turkistarhaus loppuu kokonaan, jos laatu viedään Kiinaan"

Taustalla on vuosikausien kiista, joka liittyy turkiskettujen jalostukseen. Suomalainen turkis on maailmanlaajuisesti tunnustettu laadustaan, jonka Kiina yrittää nyt varastaa konkreettisella tavalla.

– Me olemme Suomessa jalostaneet kettua jo sata vuotta ja nostaneet sillä laadun huipputasolle. Nyt kiinalaiset haluavat oikotien ja viedä suoraan meidän jalostuksemme tuotteet Kiinaan, kertoo Isopahkala.

Kiinalaiset ostivat kokonaisen tarhan

Isopahkala muistuttaa, että Kiina on yrittänyt ostaa siitoskettuja aiemminkin. Muutaman kerran se on onnistunut, mikä on merkinnyt suomalaismyyjille eli kovalla rahalla houkutelluille tarhaajille sertifikaatin menetystä ja häviämistä alalta.