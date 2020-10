Pohjoisen lumimyräkkä jatkaa etenemistään – näin se vaikuttaa Etelä- ja Keski-Suomeen: "Paikalliset räntä- ja lumisateet ovat mahdollisia"

– Maanantai-iltana Etelä- ja Keski-Suomessa on vielä vähän sateita liikkeellä, ja kun tähän yhdistyy kylmä koillistuuli, niin Keski-Suomen maakunnassa ja Pohjois-Savossa on sateita sellaisessa ilmamassassa, jossa lämpötila maan lähellä on nollassa, kertoo Forecan meteorologi Kristian Roine MTV Uutisille.