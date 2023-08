Pohjois-Koreaan juossut USA:n sotilas myönsi laittoman maahantunkeutumisen, väittää valtion uutistoimisto

KCNA:n mukaan yhdysvaltalaissotilas on Pohjois-Korean asevoimien valvonnassa. KCNA:n mukaan sotilas on myös ilmaissut halunsa turvapaikan hakemiseksi joko Pohjois-Koreasta tai jostakin muusta maasta, jotta hän ei joutuisi palaamaan Yhdysvaltoihin, jota sotilas on KCNA:n mukaan kuvaillut epätasa-arvoiseksi ja pettymykseksi.