Pogostan Sanomat: Ilomantsia uhkaa käteisen rahan loppuminen – kunnan ainoa pankkiautomaatti rikki sitkeän vian takia jo viikon

Ilomantsin kunnan ainoa pankkiautomaatti on ollut suljettuna vian takia jo viikon ajan, mikä on aiheuttanut kunnalle erikoisen ongelman: Ilomantsia uhkaa pian käteispula.

– Automaattia on yritetty korjata päivittäin, mutta erityisen vaikeasti löydettävissä oleva vika on jumittanut konetta sitkeästi, Pennanen arvioi lehdelle. Hänen mukaansa koneeseen on voinut joutua vahingossa kolikoita, joiden poistaminen on vaikeaa.