Huolestuttava uutinen Antti Raannalle? Carolina Hurricanes teki tähtihankinnan

Slovakialainen Halak, 38, on liigan kaikkien aikojen torjuntaprosenttitilastossa sijalla 24 pysäytettyään 581 NHL-runkosarjaottelun aikana kiekkoja 91,5-prosenttisesti. Urallaan seitsemää eri NHL-seuraa edustanut Halak pelasi viime kaudella New York Rangersissa 25 ottelussa torjuntaprosentilla 90,3.

Pääsee Halak tolppien väliin tai ei, Carolinalla on tarvetta onnistumisille maalivahtiosastossaan. Huolia tuo se, että ykkösvahti Frederik Andersenilla on seuran mukaan jonkinlaisia terveyshuolia. Antti Raanta ja Pjotr Kotshetkov eivät ole tilastojen valossa onnistuneet kovinkaan kaksisesti: Raannan torjuntaprosentti on vain 87,0 ja Kotshetkovin vieläkin kehnompi 83,6.