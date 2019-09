Pilaavatko pilvet show'n? Täällä päin Suomea on paras sauma nähdä revontulet ensi yönä

Ilmatieteen laitos kertoo Twitterissä, että revontulia voi hyvällä onnella nähdä koko Suomessa, jos pilvitilanne sen sallii. Päivystävä meteorologi Antti Jylhä-Ollila kuitenkin sanoo, että pilvisyys on ensi yön aikana runsasta.

Otollisimmillaan pilvipeite on Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Pirkanmaalla ja Pohjois-Lapissa, joissa sää on selkeimmillään. Maan itä- ja keskivaiheilla Keski-Lappiin asti pilvisyys on puolestaan runsasta.