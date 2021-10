Yöksi ennustettu revontulinäytös jäämässä pilvien peittoon

Ilmatieteen laitoksen mukaan pilvisyys on kuitenkin ensi yönä varsin runsasta. Pientä toivoa pilvipeitteen rakoilusta on etelärannikolla ja Pohjanmaalla.

– Mutta kyllä se vähän huonolta näyttää, vähän on arvaamista sen suhteen, missä voisi rakoilla, toteaa päivystävä meteorologi Ari Mustala.

– Maaliskuussa niitä usein on, ja silloin on yleensä vähän selkeämpää. Se on yleensä sellaista aikaa, jolloin komeita revontulia näkyy myös etelässä.