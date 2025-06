Pikkuhuuhkajille jättimenetys EM-turnauksen alla

EM-lopputurnaukseen valmistautuva Suomen alle 21-vuotiaiden maajoukkue on kokenut kovan kolauksen.

EM-turnaus käynnistyy Slovakiassa ensi viikolla, ja Pikkuhuuhkajat matkaa kisapaikkakunnalle tänään lauantaina. Yksi on kuitenkin joukosta poissa, kun EM-kisaryhmään valittu Leo Walta joutuu jäämään sivuun turnauksesta sairastumisen takia. Asiasta kertoo Palloliitto viestipalvelu X:ssä.

Wallan tilalleen joukkueeseen nimetään Doni Arifi.

Wallan poisjäänti kisoista on jättimäinen menestys joukkueelle. Ruotsalaisessa Allsvenskan-seurassa Siriuksessa pelaava keskikenttämies Walta on äitynyt alkukaudesta seurajoukkueessaan hurjaan maalivireenseen. 12 ottelussa Walta on heläyttänyt viidesti. Hän on sarjan maalipörsissä yhdeksäntenä.

Walta debytoi Huuhkajissa viime kesänä ja pelasi ensimmäisen kerran maajoukkueen avauskokoonpanossa Kansojen liigan ottelussa Irlantia vastaan lokakuussa.