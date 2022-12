Pikapaluu Suomeen löi ällikällä, entinen SM-liigatähti antoi kovaa kritiikkiä näkemästään – "Noloa"

– Olin yllättynyt. He ovat maailmanmestareita. Peli oli aika myöhään illalla, se pelattiin heidän pääkaupungissaan ja noin 4 000 katsojaa tuli paikalle. Minusta se on noloa, Smejkal tylyttää Hokej.cz-sivuston haastattelussa .

Smejkalin luistin on kulkenut Ruotsissa mallikkaasti ja isokokoinen tshekki on tehnyt 25 ottelussa 23 tehopistettä. Smejkal nostaa SHL:n SM-liigan edelle tasovertailussa.

– Ruotsissa on enemmän kokeneempia pelaajia ja Suomessa on paljon nuoria. Ruotsissa kaukalo on isompi, joten sinun täytyy luistella enemmän. Lisäksi viidellä viittä vastaan on vaikeampi saada tehoja aikaan, Smejkal vertailee.