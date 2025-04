Petteri Orpo tylynä puoluetoveri Pia Kaumalle: "Me emme tapaa venäläisiä"

Petteri Orpo (kok.) sanoo odottavansa, että pääsee keskustelemaan puoluetoverinsa Pia Kauman kanssa.

Aiemmin torstaina uutisoitiin, että Kauma oli tavannut Venäjän edustajan vastoin Suomen hallituksen linjaa.

Pääministeri Orpo kommentoi torstaina tietoja, joiden mukaan Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen johtaja ja kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma tapasi Venäjän delegaation edustaja Konstantin Kosatshevin,

– Odotan, että pääsen keskustelemaan asiasta Kauman itsensä kanssa ja saamaan raportin Etyjin parlamentaarisesta kokouksesta. Hänhän on Etyjin parlamentaarisen kokouksen puheenjohtaja, Suomi on Etyjin puheenjohtajamaa, ja siksi on tärkeää kuulla, mitä siellä kokouksessa on tapahtunut, Orpo toteaa.

Hänen mukaan hallituksella on selkeä kanta asiassa.

– Suomen linja on selkeä, me emme tapaa venäläisiä. Ja silloin kyse on nimenomaan Suomesta. Mutta odotan keskustelua ja raporttia, Orpo sanoo.

Kauma: En edustanut tapaamisessa Suomea enkä kokoomusta

Pia Kauma kommentoi tapaamistaan torstaina viestipalvelu X:ssä. Hän sanoo halunneensa viedä henkilökohtaisesti viestin, että tuomitsee Venäjän hyökkäyssodan Ukrainassa.

– Ratkaisuni tavata Venäjän delegaation edustaja oli omani. Tein sen Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen puheenjohtajan roolissa. En edustanut tapaamisessa Suomea enkä kokoomusta, Kauma toteaa.

Orpo sanoo, ettei hän tee asiassa johtopäätöksiä, ennen kuin on saanut raportin Kaumalta.

Korostan sitä, että Suomi on Etyjin puheenjohtajamaa, ja hän toimii tämän parlamentaarisen yleiskokouksen puheenjohtajana. Ja silloin on hyvä tietää, mitä siellä parlamentaarikkojen parissa on asiasta keskusteltu.

