Petteri Orpo: Emme voi jättää yhteistä EU:ta populisteille

Eurovaalit uhkaavat jäädä hallitustunnustelujen ja –neuvottelujen jalkoihin. Se on sääli, sillä Euroopan kehitys vaikuttaa suoraan suomalaisten asuntolainoihin, työpaikkoihin ja menestymisen mahdollisuuksiin.



Suomalaisia keskustelun vähyys ei vaikuta hetkauttaneen. Viimeisimmän Eurobarometrin mukaan huimat 74 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että Suomi on hyötynyt EU-jäsenyydestä.



Tärkeimmät teemat ilmastonmuutos, maahanmuutto, puolustus demokratia ja ihmisoikeudet

Suomalaisten mielestä eurovaalien tärkeimmät teemat ovat ilmastonmuutoksen torjuminen, turvallisuus ja puolustus, ihmisoikeudet ja demokratia sekä maahanmuutto.



Näistä teemoista on helppo olla samaa mieltä. Ongelmat ovat kaikille EU:n jäsenille yhteisiä, ja siksi ne on parempi ratkaista yhdessä. Meillä on jo ratkaisuehdotukset olemassa, kun Suomi on EU:n puheenjohtajamaa heinäkuusta alkaen.



Ilmastonmuutos on pysäytettävä. Muutoksen tekeminen alkaa itsestä, ja tämä koskee myös EU:ta. Siksi EU:n vuoden 2030 päästövähennystavoitetta pitää kiristää 40 prosentista 55:een. Päästökauppa on siihen hyvä väline.



Vain osoittamalla oma johtajuutemme saamme muut suurvallat seuraamaan. Samalla saavutamme etulyöntiaseman ilmastolle ystävällisten teknologioiden kehittämisessä ja käytössä — sen jälkeen me voimme myydä ne muille.



Euroopan unionin jäsenyys on Suomelle myös turvallisuusratkaisu. Kannatan eurooppalaista puolustusyhteistyötä. Sitä voitaisiin syventää esimerkiksi yhteisillä harjoituksilla, joissa harjoiteltaisiin varautumista hybridi- ja kyberuhkatilanteisiin. EU ei kuitenkaan ole puolustusliitto eikä se korvaa kansallista puolustusta.



EU:n pitäisi puhua yhdellä suulla

EU:n pitäisi puhua yhdellä äänellä suhteissaan muuhun maailmaan. Yhteinen ääni edellyttää, että EU:n jäsenmaat oikeasti noudattavat unionin yhteisiä arvoja. Sellainen ei käy, että jossain maassa ryhdytään demokratian tai oikeusvaltion vastaisiin toimiin, mutta silti saadaan rahaa yhteisestä EU-budjetista. Kannatan oikeusvaltioperiaatteen kytkemistä EU-rahoituksen ehdoksi.



EU:n nykyinen turvapaikkapolitiikka ei toimi oikeudenmukaisesti. Tilanne on nyt hallinnassa, mutta meidän on huolehdittava siitä, että vuoden 2015 tilanne ei koskaan enää toistu. Siihen me tarvitsemme EU:a.



Turvapaikan haku ei saisi perustua ihmisen ilmoittautumiseen maan rajalla, vaan turvaa pitäisi hakea EU:n rajalle saavuttaessa. Sitten Suomi ja muut maat ottaisivat turvapaikanhakijat vastaan kiintiöpakolaisina sieltä ja myös suoraan pakolaisleireiltä. Näin voidaan varmistaa avun kohdistuminen hädänalaisimmille, ja taakan jakamisesta voitaisiin sopia oikeudenmukaisesti maiden välillä.



Maahanmuuton hallinta edellyttää massiivisia toimia

Maahanmuuton hallinta edellyttää muitakin massiivisia toimia nimenomaan EU:lta: kehitysyhteistyötä, kriisinhallintaa ja kahdenvälistä yhteistyötä. EU:n ulkorajojen täytyy toimia tehokkaasti ja turvallisesti. Laillisten maahantuloreittien täytyy olla kunnossa.



Euroopan unionia haastetaan näissä vaaleissa todella voimakkaasti, myös Euroopan sisältä. Yhteistä EU:ta emme voi jättää populisteille.



Minä uskon, että EU-jäsenyys on Suomelle arvovalinta, turvallisuusvalinta, taloudellinen valinta ja järkivalinta. Kokoomus on näissä vaaleissa se voima, joka ylpeästi puolustaa Euroopan unionia ja kaikkea sitä hyvää, mitä se on Suomelle tuonut.