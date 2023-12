Petter Northug sivussa loppuvuoden

Northugin lopetti aktiiviuransa vuonna 2018, mutta palasi hiihtoladuille viime kaudella. Tällä kaudella Northug on satsannut Ski Classics -sarjan pitkän matkan hiihtokilpailuihin. Nyt useat norjalais- ja ruotsalaislähteet kertovat, että Northug on sivussa loppuvuoden. Syyksi on ilmotettu ylirasitustila.