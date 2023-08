Perussuomalaisten puoluesihteeriksi Harri Vuorenpää

Vuorenpää kertoo haluavansa kehittää puoluetta ammattimaisempaan suuntaan. Vuorenpää kirjoittaa verkkosivuillaan pitävänsä perussuomalaisten heikkoutena edelleen organisaation tietynlaista amatöörimäisyyttä.



– Palkattu henkilöstömme on osaavaa, mutta he jäävät liian usein ylityöllistetyiksi. Kenttämme taasen on innokasta ja aktiivista, mutta meillä menee liikaa aikaa toissijaisiin asioihin, joiden pitäisivät toimia sulavammin.