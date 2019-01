Perussuomalaiset tavoittelee vaalivoittoa eikä sulje mitään hallituskumppania pois – Jussi Halla-aho kehuu Li Anderssonia: "Hän on rehellisen oloinen ihminen"

– Meillä on hyvin energiaintensiivinen teollisuus. Oikeastaan kaikki vientiteollisuutemme alat ovat hyvin energiaintensiivisiä. Siksi on tärkeää, että kohtuuhintaista energiaa on Suomessa saatavissa jatkossakin. Tämä on otettava huomioon kun Suomi asettaa omia kansallisia ilmastotavoitteitaan, Halla-aho summaa.