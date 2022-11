Perussuomalaiset leikkaisi kehitysavusta ja luopuisi pakollisesta ruotsin opiskelusta – varsinaisia työllisyystoimia ryhmä ei esitä

Perussuomalaiset on sitoutunut toimenpiteisiin, joilla julkisen talouden kestävyysongelma ratkaistaan kahden vaalikauden aikana, vaihtoehtobudjetissa todetaan.

Sopeuttamisen toteuttamisen kannalta on puolueen mielestä välttämätöntä palata noudattamaan menojen kehysmenettelyä.

Ansiosidonnaisen porrastaminen selvitettävä

– Meillä on valmius kannattaa ansiosidonnaisen porrastamista, mutta sitä ei ole tässä esityksessä. Säästösummamme paranisi vielä mainitusta, jos siihen myöhemmin lisätään ansiosidonnaisen porrastus, Tavio viestitti STT:lle.

Sitrasta rahaa TKI-menoihin

– Hallituksen oppivelvollisuuden pidentäminen on näennäisesti hyvä uudistus, mutta maksuttoman opetuksen takaaminen kaikille on huonosti kohdennettua sosiaalipolitiikkaa ja hanke on alirahoitettu, vaihtoehtobudjetissa todetaan.