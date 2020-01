Pentagon: 50 sotilasta sai aivovammoja Iranin kostoiskussa – Trump väitti aiemmin sotilaiden selvinneen vammoitta

Suurin osa palannut palvelukseen

Nyt yhteensä 50 yhdysvaltalaissotilaalla on todettu traumaperäisiä aivovammoja. Heistä 31:tä on hoidettu Irakissa, ja he ovat Pentagonin edustajan mukaan palanneet palvelukseen. Loukkaantuneista 18 on lähetetty Saksaan hoitoon ja tarkempaan arviointiin. Yhtä on hoidettu Kuwaitissa, ja hänkin on sittemmin palannut tehtäviinsä.