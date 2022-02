Pelicans-kapteeni ei ole pelannut kuukausiin – kertoo rohkeasti vaikeuksistaan: "Hakeuduin psykiatrin vastaanotolle"

– Kesä meni harjoitellessa ja valmistautuessa uuteen kauteen, mutta näin jälkikäteen ajateltuna en saanut tai kyennyt kesäharjoituksissa saamaan kaikkea irti itsestäni. Nyt ymmärrän, että jo kesällä minulla oli tiettyjä oireita, Jalvanti kertoo kapteenin tervehdyksessään , jonka Pelicans on tuoreeltaan julkaissut.

33-vuotias Jalvanti on alkanut viime viikkoina harjoitella rauhallisesti. Hän on käynyt myös jäällä luistelemassa itsekseen, mutta samanlaisia päänsärkyoireita on esiintynyt edelleen.