Pelätty uhkakuva ei toteutunut: tässä ovat F1-kauden onnistujat ja epäonnistujat – kaksi tallia teki huiman harppauksen, yksi romahti surkeasti

Kauden suurin voittaja on ollut Williams, joka on tehnyt komean nousun sarjan hännänhuipusta sijalle kahdeksan. Aika-ajovauhti on kohentunut, kiitos George Russellin, huimasti, ja pisteitä on kaikkiaan 23, kun kolmen edellisen kauden saldo oli yhteensä kahdeksan.

Myös Ferrari on tehnyt näkyvän harppauksen kohti kärkeä. Surkeasti sujuneen viime kauden jälkeen talli on kohentanut reilusti aika-ajovauhtiaan mutta kerännyt myös lähes kaksinkertaisen pistepotin viime vuoteen verrattuna. Palkintosijoja Ferrari on saavuttanut tällä kaudella yhden viime vuotta enemmän, mutta viimeisin voitto on edelleen Singaporesta 2019. Charles Leclerc ja Carlos Sainz on kuitenkin nähty tällä kaudella lyhyesti kisojen kärjessä, näky, jota ei viime kaudella päästy Ferrarin osalta todistamaan kertaakaan.

Sarjan kärjessä Red Bull on ottanut, kiitos Max Verstappenin, ison loikan kohti Mercedestä – ja mennyt monissa tilastoissa ohikin. Mutta tästä huolimatta Mercedeksellä on ollut viime vuoden tapaan sarjan nopein auto.

Kauden suurin epäonnistuja on ollut viime kaudeksi Mercedeksen auton kopioinut, täksi kaudeksi nimensä vaihtanut Aston Martin. Aika-ajovauhdissa on tullut hurja romahdus. Viime kaudella tallin RP20-auto oli sarjan kolmanneksi nopein, tämän kauden AMR21 on ollut toiseksi hitain. Viime kauden kolmanneksi kovin pisterohmu on nyt valmistajien MM-sarjassa sijalla seitsemän.

Kokonaisuudessaan sarja on hieman tasoittunut, ja saman trendin toivotaan jatkuvan ensi vuonna, kun kulukatto ja aerodynamiikan testaamiseen tehdyt rajoitukset alkavat purra.

Pisteet:

TALLI: 2020: %: 2021: %: Mercedes 573 33,04 % 454,5 27,05 % Red Bull 319 18,40 % 432,3 25,74 % McLaren 202 11,65 % 253 15,06 % Ferrari 131 7,55 % 250,5 14,91 % Alpine 181 10,44 % 104 6,19 % AlphaTauri 107 6,17 % 94 5,59 % Aston Martin 210* 12,11 % 62 3,69 % Williams 0 0,00 % 23 1,37 % Alfa Romeo 8 0,46 % 7 0,42 % Haas 3 0,17 % 0 0,00 % Yhteensä 1734 1680,5**

* Aston Martinin viime kauden pisteihin on luettu mukaan myös ne 15 pistettä, jotka talli menetti kabinetissa kopioituaan Mercedeksen autoa.

** Belgiassa jaettiin tällä kaudella puolikkaat pisteet. Sprinteistä jaetut pisteet on jätetty laskuista kokonaan pois.

Ero paalupaikkaan:

TALLI: 2020: 2021: Mercedes 0,426 % 0,493 % Red Bull 1,169 % 0,697 % Ferrari 2,107 % 0,897 % McLaren 1,956 % 1,208 % AlphaTauri 2,631 % 1,702 % Alpine 1,862 % 2,113 % Williams 4,458 % 2,386 % Alfa Romeo 3,283 % 2,867 % Aston Martin 1,532 % 3,436 % Haas 4,138 % 4,044 %

Paalupaikat:

TALLI: 2020: 2021: Red Bull 1 7* Mercedes 15 7* Ferrari 2 McLaren 1 Aston Martin 1

* Paalupaikat on laskettu aika-ajojen, ei sprinttien, tulosten perusteella.





Voitot:

TALLI: 2020: 2021: Red Bull 2 9 Mercedes 13 6 Alpine 1 McLaren 1 AlphaTauri 1 Aston Martin 1

Palkintosijat:

TALLI: 2020: 2021: Mercedes 25 21 Red Bull 13 17 McLaren 2 5 Ferrari 3 4 Aston Martin 4 1 Alpine 3 1 AlphaTauri 1 1 Williams 1

Kilometrejä kisan kärjessä:





TALLI: 2020: %: 2021: %: Red Bull 497 km 9,50 % 2 478 km 50,79 % Mercedes 4 293 km 82,07 % 1 206 km 24,72 % McLaren 24 km 0,46 % 459 km 9,41 % Ferrari 418 km 8,57 % Alpine 294 km 6,03 % Aston Martin 267 km 5,10 % 24 km 0,49 % AlphaTauri 151 km 2,89 % Yhteensä 5 231 km 4 879 km





