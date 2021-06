Pelastuslaitoksen ainutlaatuinen juhlaparaati kulki läpi Helsingin – mukana vuoden 1929 paloauto

– Mehän juhlimme Helsinki-päivää tänään. Normaalisti perinteenä on ollut se, että olemme kutsuneet helsinkiläiset pelastuslaitokselle avoimiin oviin. Silloin olemme näyttäneet meidän kalustoa ja toimintaa, Halonen sanoo.

– Pohdittiin vaihtoehtoa siitä, miten me voimme näyttää kansalaisille, mitä me tehdään ja toimitaan. Tuli idea, että tehdään juhlaparaati.

Vanhin kalusto vuodelta 1929

– Vanhin kalusto paikalla, joka ei ikävä kyllä omilla pyörillä kulje, on vuoden 1929 mallinen paloauto. Vanhin omilla pyörillä kulkeva pelastusauto on vuodelta 1952. Siitä ihan tähän päivään saakka on kalustoa paraatissa.