Länsi-Suomi: Pekka Virralle komea kunnianosoitus: "Koti on siellä missä hattu on"

Länsi-Suomi kertoi, että Virta on uusi Vuoden raumalaisen tittelin saanut henkilö. Virta sai 1792 ääntä. Toiseksi äänestyksessä tuli Radio Ramonan suosikkiselostaja Risto Leino .

Virta on kotoisin Turusta. Tätä nykyä hän valmentaa SaiPaa ja asuu Lappeenrannassa.

– Eikös niin sanota, että koti on siellä missä hattu on. Murre ainakin säilyy, ja sitä kautta olen turkulainen, mutta aikuisiästä olen viettänyt isomman osan jossain muualla kuin Turussa. Tietysti Turku ainakin on sellainen kiintopiste, Virta sanoi Länsi-Suomen jutussa.