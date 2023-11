Pekka Pouta: Nyt tulee talvi eteläänkin – "Aikamoinen muutos"

Meteorologi Pekka Poudalla on talvisia terveisiä. Kuluva viikko on hänen mukaansa ollut etelässä niin sanottu tuhnuviikko, mutta käänne koittaa ensi viikolla.

– Tuo on aikamoinen muutos. Rapsakka, raikas ja jos maa tulee vielä valkeaksi, niin tuo on aika hieno säämuutos, mikä on tulossa, Pouta toteaa.