Sään uusi aikakausi alkaa Suomessa viikonvaihteessa: "Muutos on hirveä suorastaan"

– Todennäköisesti kaikista kireimmän pakkasen kausi on käytännössä päällä ja loppuu viikonvaihteessa, Pouta toteaa.

– Aika julman näköinen on tämä viikko kuukausiennusteessa summattuna – koko tämä pohjoismaiden alue on niin kylmä keskiarvojen suhteen kuin meidän grafiikoissamme on sitä mahdollista kuvata.