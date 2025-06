Pekka Pouta julisti: "Nyt on syyskuu" – tässä syy

Tämä kesä ei kuivaa sitä minkä kastelee, vaan kastelee lisää, toteaa Pekka Pouta.

Meteorologi Pekka Poudan mukaan tänä kesänä Suomen sateet ovat olleet erikoisia.

– Sademäärät ovat pieniä, mutta koko ajan tuntuu satavan, Pouta kertoo.

Tavallisesti kesään kuuluvat rankat ukkoskuurot, jotka voivat tuoda jopa sata milliä vettä tunnissa. Tänä kesänä salamointi on jäänyt vähäiseksi: salamaniskuja on ollut alle tuhat, kun keskiarvo on noin 34 000. Sade on tullut pitkäkestoisina, syksylle tyypillisinä matalapainesateina.

– Ei ole ollut ukkosia, vaan syyssateita. Ehkä me julistamme, että nyt on syyskuu.

Hetkellinen poutajakso saadaan perjantaina ja lauantaina, mutta viikonlopun jälkeen uudet sadealueet saapuvat Suomeen.

– Vanhat sanonnat häviää, kuten "kesä kuivaa minkä kastelee". Ei kuivaa, Pouta toteaa.

Katso videolta, miten kesä on poikkeuksellinen.