Pekka Poudan kuukausiennuste: Upea syyssää valtaa Suomen – yötkin pysyvät normaalia lämpimämpinä: "Ihan hehkeätäkin ilmaa"

Tuoreen kuukausiennusteen mukaan kuun vaihteessa tuuli puhaltaa etelästä ja sää on keskimääräistä kuivempaa. Lapissa voi olla 3-4 astetta keskimääräistä lämpimämpää, etelässä lähellä keskiarvoa.

– Sää on aika pilvistä ja lännessä sää muuttuu jo keskiarvoa sateisemmaksi, Pekka Pouta kertoo MTV Uutiset Livessä.

– Ennusteessa on mukana päivä ja yö, puhutaan keskilämpötilasta. Nimenomaan toisella viikolla, jos on pilvistä, yöt ovat yhtä lämpimiä kuin päivät. Koko maa on aika tasaisesti kymmenessä asteessa yöt ja päivät.