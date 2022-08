Patrik Laineen uusi hiustyyli herätti huomiota somessa – suomalaistähti avaa tempaustaan: "Aika paljon on tullut rapaa"

Laineelta on nähty vuosien saatossa jos jonkinlaisia parta- ja hiusratkaisuja. Sen lisäksi hän on räväyttänyt muun muassa pukeutumisen saralla. Suomalainen on vetänyt ylleen muun muassa kokonaan vihreän puvun, vihreiden aurinkolasien kera. Esimerkkejä persoonallisista valinnoista löytyy.