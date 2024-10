Parisuhdeväkivaltaa samaa sukupuolta olevien suhteissa tutkittu vähän

– Parisuhdeväkivallan tutkimuskentällä tätä (perheväkivaltaa) on tavallaan usein käsitelty naisiin liittyvänä ongelmana. Siinä on ehkä jotain perusteita sen takia, että naisia kuolee vakavimman väkivallan uhreina miehiä enemmän, sanoo Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin tutkijatohtori Karoliina Suonpää STT:lle.

Toisaalta sukupuolivähemmistöön kuuluvat parit puuttuvat puuttuivat pitkään virallisista tilastoista myös siksi, että samaa sukupuolta olevien parien yhteiskunnallinen tunnustaminen on kehittynyt viiveellä.

– Meidän käyttämään Henkirikostietokantaan poliisi on toki jo aiemmin voinut kirjata oman arvionsa siitä, että millainen suhde uhrilla ja tekijällä on ollut.

– Voi olla, että sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla on enemmän vaikeita kokemuksia virallisista instituutioista. Tällainen kokemus voisi entisestään vaikeuttaa avun hakemista.

Apua parisuhdeväkivaltaan

– Nollalinja on ilmainen auttava puhelin, joka palvelee vuorokauden ympäri. Nollalinjan puhelinnumero on 080 005 005. Palvelu on tarkoitettu myös miehille.