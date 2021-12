Pariisin aluejohtaja Valerie Pecresse mukaan Ranskan presidentinvaalikisaan

Pecresse on puolueen kaikkien aikojen ensimmäinen naispresidenttiehdokas. Hänet tunnetaan maltillisen linjan kannattajana. Presidenttikampanjassaan Pecresse korostaa maahanmuuton hillintää, perhearvojen puolustamista ja rikollisuuden torjuntaa.

– Toisin kuin ääriliikkeet, me käännämme maalle uuden sivun Macronin jälkeen, mutta ilman, että revimme Ranskan historian sivuja, Pecresse sanoi lauantaina.

Pecressen edustama keskustaoikeisto on yksi Ranskan perinteisistä pääpuolueista. Vuoden 2017 presidentinvaaleissa puolue putosi ratkaisevalta toiselta kierrokselta ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin. Puolueen tuolloinen ehdokas Francois Fillon joutui jättäytymään pois presidenttikilvasta.

Zemmouria on tituleerattu "Ranskan Trumpiksi". Hän on muun muassa ehdottanut, että "Ranskaan sopeutumattomat" maahanmuuttajat palautettaisiin kotimaihinsa ja että ranskalaisia kiellettäisiin antamasta lapsilleen ulkomaalaisen kuuloisia etunimiä. Uutistoimisto AFP:n mukaan Zemmour on tuomittu kahdesti vihapuheesta.