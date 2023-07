Pappi poistettiin rippileiriltä Nurmijärvellä räävittömän käytöksen takia – änkesi paljuun, puhui outoja siittiöistä ja heilutteli tytön saunapyyhettä

MTV Uutiset on haastatellut kahta nuorta, jotka ovat olleet kyseisellä rippileirillä.

Pappi mukana myös saunassa ja paljussa

Pinja kertoo odotelleensa ystävänsä kanssa paljuun pääsyä tynnyrin reunalla, sillä he leikkimielisesti sanoivat pojille, etteivät halua mennä paljuun yhtä aikaa. Pappi oli kommentoinut Pinjan mukaan tilannetta seuraavasti.

– Tuo on todella noloa tytöt. Eivät ne pojat pure. Eivät siittiöt toimi tuolla tavalla, että ne tulisivat paljun kautta.

– Pappi heitti paljussa vitsiä, jossa hän sanoi, että poikien pitäisi mennä istumaan paljun viileään päätyyn, koska lämpimässä oleminen on vaarallista heidän siittiöilleen.

"Pappi heilutti pyyhettäni"

– Samalla kun pappi heilutti pyyhettäni, hän sanoi, että on jo aika märkä tämä sinun pyyhkeesi, mutta ethän sinä voi sitä poiskaan ottaa, kun pojat täällä tuijottavat.

"Pojat ovat tyttöjä tärkeämpiä"

– Pappi sanoi jotain, että niin no, pojat nyt vain ovat tärkeämpiä.

– Papin kommentti tähän oli, että katsokaas pojat minkälainen valta teillä on naisiin.

Hän nostaa esiin tapahtuman jo ennen rippileiriä, kun kyseessä oli ensimmäinen kokoontuminen, jossa tarkoituksena on tutustua rippiryhmään.

Nuoret kertoivat leirin ohjaajlle papista

– Meidän sanomisiimme suhtauduttiin todella hyvin. Meitä kannustettiin kertomaan, mitä on tapahtunut. Leirin aikuiset sanoivat, että tämä ei ole oikein ja tämä ei voi jatkua näin. Pystyimme sanomaan kaikki jutut ilman pelkoa, Kiia kuvaa.

Seuraavana päivänä leirin ohjaajat ketoivat, että pappi on lähtenyt kotiin. Sen tarkemmin syytä lähdölle ei kerrottu.

– Pappi ei ollut kuunnellut ohjeita, yllätys yllätys. Ruokailun jälkeen hän toi suklaalevyn pöytään ja sanoi: Kuulin, että joku on pahoittanut mielensä käytöksestäni, ottakaa tästä suklaata, Pinja kertoo.

Ei ensimmäinen kerta

Nuorten mukaan kyseinen pappi on käyttäytynyt epäasiallisesti aiemminkin.

– Isosten keskuudessa on ollut puhetta, että älkää ikinä menkö leirille, jos tämä kyseinen pappi on siellä, Pinja kertoo.

– Isoset kyllä tiesivät, että kyseinen pappi on käyttäytynyt epäasiallisesti, Kiia sanoo.

Vanhempiin yhteys

MTV Uutiset on nähnyt osan sähköpostiviesteistä, joihin seurakunta on myös vastannut. Viesteihin on vastannut kirkkoherran sijainen Riitta-Leena Sihvola.