PAM ilmoitti laajoista lakoista helmikuun alussa – lakossa kymmeniätuhansia työntekijöitä

Palvelualojen ammattiliitto PAM on päättänyt laajoista lakoista helmikuun alussa.



Torstaina 1. helmikuuta lakossa ovat Suomen suurimmat kauppaketjut, lukuisia hotelleja ja ravintoloita, liikenneasemia sekä kiinteistö- ja siivouspalvelualan yrityksiä ympäri Suomea.



Lakossa on kymmeniätuhansia työntekijöitä, kertoo PAM tiedotteessa.



PAMin mukaan hallitus on heikentänyt muun muassa työttömyysturvaa ja leikannut asumistuesta. Tämän takia liitto katsoo, ettei sillä ole muuta vaihtoehtoa kuin osoittaa mieltä ja vedota poliittisella lakolla hallitukseen aiottujen heikennysten muuttamisen puolesta.