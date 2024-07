Palvelukatko tulossa: Nordea kehottaa nostamaan käteistä

Nordealla on palvelukatko lauantaina 10. elokuuta alkaen klo 19. Palvelukatko kestää sunnuntaiaamuun klo 01 asti, pankki kertoo sivuillaan .

Niille asiakkaille, joita palvelukatko koskee, on lähetetty joko paperikirje tai viesti mobiili- ja verkkopankkiin. Muutos on tilikohtainen ja palvelukatko koskee kunkin asiakkaan kohdalla vain niitä käyttötileja, jotka on viestissä yksilöity. Jos viestiä ei ole tullut, katkolla ei ole asiakkaaseen vaikutusta.